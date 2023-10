Hojlund accusa San Marino: “Capisco l’italiano, volevano farmi male”

La Danimarca ha piegato a fatica per 2-1 San Marino nel match di qualificazione ai prossimi Europei giocato martedì sera a Serravalle. La nazionale del ct Kasper Hjulmand ha fatto un passo quasi decisivo verso Euro 2024, pur senza brillare sul piano del gioco ed anzi riuscendo a far segnare la formazione del Titano, che non andava in gol da due anni esatti.