Hulk e l’addio alla Cina: “Dove andrò? Ho tante offerte. Sto parlando con Dio per scegliere quella giusta…”

Lo aveva detto in passato e lo ribadisce anche ora: Hulk dirà addio alla Cina e allo Shanghai SIPG alla fine del suo contratto nel mese di dicembre. Il suo futuro, però, resta ancora un rebus come lui stesso ha confermato nel corso di un’intervista concessa a Lance.

Hulk: “Tante offerte. Parlo con Dio per decidere al meglio”

“Ho offerte un po’ dapperttutto. Dal Brasile all’Europa. Mi chiamano dal Portogallo, dall’Italia, dalla Turchia. Anche una dalla Cina”, ha ammesso Hulk. “Ogni giorno ne arriva una nuova. Grazie a Dio ho un nome ancora importante nel mercato. Mi tengo sempre in forma dal punto di vista fisico, e questo mi aiuta parecchio”. Sulla sua scelta però, il brasiliano non si espone ma ammette di ‘affidarsi’ a Qualcuno: “Non metterò l’aspetto economico davanti a quello sportivo. Sto parlando con Dio per prendere la decisione migliore, perché voglio essere molto felice e continuare al meglio la mia carriera. In ogni squadra per cui ho giocato ho scritto pagine di storia. Voglio che Dio mi benedica per poter continuare a fare bene e scrivere ancora momenti importanti nel mondo del calcio”.

