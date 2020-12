Hulk saluta la Cina: “Grazie per questi 4 anni di affetto e successi”

L’avventura cinese di Hulk è ufficialmente terminata. L’attaccante brasiliano, dopo 4 anni, 84 presenze e 45 reti allo Shangai SIPG ha scelto di cambiare aria. Hulk era arrivato in Cina dopo 4 anni passati allo Zenit San Pietroburgo, il centravanti ha annunciato l’addio tramite Instagram: “Oggi è un giorno importante, perché saluto lo Shanghai SIPG, la squadra che mi ha accolto con grande affetto. In questi più di 4 anni, sono molto grato ai tifosi che mi hanno accolto molto bene. Il mio ringraziamento va anche ai compagni, per aver condiviso tanti anni di lavoro e dedizione. Insieme abbiamo ottenuto innumerevoli successi, come la Super League e la Supercoppa, ma abbiamo avuto anche momenti difficili, in cui ci siamo fidati l’uno dell’altro, con molta unità e voglia di vincere. Lascio molti amici. Continuerò nel mio percorso, con un background professionale di cui sono molto orgoglioso! Un sentito ringraziamento alla famiglia Shanghai SIPG! ”

