Hummels da record, è il più vincente nella storia del Borussia Dortmund

Con l'ultima vittoria in casa contro l'Union Berlino, Mas Hummels è diventato il calciatore più vincente della storia del BorussiaDortmund. Il difensore ha collezionato ben 348 presenze in maglia giallonera, di cui 207 sono tutte vittorie. Un record unico per il club, che va a superare quello imposto da Michael Zork in precedenza con 206 trionfi in campionato. Lo riporta Opta Sport. Ricordiamo inoltre che il difensore ha lasciato Dortmund per tre anni, dal 2016 al 2019, trasferendosi al Bayern Monaco. Ha dunque giocato per i giallonero dal 2008 al 2016, per poi tornare nel 2019. A fronte delle buone prestazioni messe in mostra, pare che Mats sia addirittura tornato nel giro della Nazionale all'età di 34anni.