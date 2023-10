Ibrahimovic rivela: “Ho ricevuto offerte dall’Arabia per tornare a giocare…”

Come un fiume in piena, Zlatan Ibrahimovic si è messo a nudo ad un'intervista concessa a Piers Morgan "Uncensored". L'ormai ex attaccante rossonero si è soffermato sulla questione Arabia Saudita, ammettendo di aver ricevuto anche lui una proposta. Ibracadabra poteva tornare a giocare, ma ha rifiutato.

ARABIA: "Ho ricevuto offerte da ogni parte del mondo, dalla Cina e anche dall'Arabia Saudita. Ma la situazione è capire che cosa vuoi e quali sono i tuoi obiettivi. Io credo sia meglio esser ricordato per il proprio talento, per aver partecipato al grande palcoscenico, piuttosto che per quello che hai guadagnato. Almeno io non ne sarei contento" ha detto Zlatan Ibrahimovic riguardo i continui movimenti di mercato in Medio Oriente. Poi, immedesimandosi in una possibile difficile situazione economica: "Probabilmente anch'io lo farei. Chi ti giudicherà tra cinque o dieci anni quando avrai una vita ricca, sana e una bella vita? Niente è gratis: tu non lavori gratis, io non lavoro gratis. Non ho bisogno di soldi, ma sono molto costoso".