Ighalo non fa sconti: “Cristiano Ronaldo gioca per soldi non per passione”

L'attaccante non ha dubbi: i giocatori che scelgono l'Arabia lo fanno per soldi non per passione.

Redazione ITASportPress

Non fa giri di parole e non usa mezzi termini per parlare del calcio in Arabia, anche in prima persona. Odion Ighalo, attualmente svincolato dopo essere stato il miglior marcatore dell'Al-Hilal la passata stagione nella Saudi Pro League, ha spiegato come la scelta di diversi top player, tra cui Cristiano Ronaldo, di giocare in questo Paese sia dettata semplicemente da un fattore economico.