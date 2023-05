Il Bayer Leverkusen beffa tutti: preso Grimaldo a parametro zero

Alejandro Grimaldo è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen : ora c'è anche l'ufficialità. Colpo del club tedesco che si assicura il terzino sinistro a parametro zero. Il giocatore sta disputando le ultime partite col Benfica , dal quale si svincolerà il 30 giugno dopo aver trascorso proprio in Portogallo le ultime 7 stagioni. 27 anni, lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2027 con le "aspirine".

Il calciatore era sicuramente tra i profili più interessanti che si sarebbero liberati a zero in vista della prossima annata e su di lui c'erano da tempo diverse squadre tra cui anche la Juventus . Evidentemente, però, l'affondo del club di Bundesliga è stata più deciso e in queste ore è arrivato l'annuncio ufficiale.

PAROLE - Sul sito del club tedesco sono presenti anche le prime parole di Grimaldo: "Per me la Bundesliga è uno dei migliori campionati in Europa ed è sicuramente unico in termini di ambiente e atmosfera negli stadi. Sono molto orgoglioso che un club come il Bayer mi abbia preso. Sono sicuro che passeremo dei momenti fantastici insieme".