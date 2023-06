Il Cardiff dovrà pagare 11 milioni al Nantes per il trasferimento di Sala

TRAGEDIA Si chiude per il momento in ambito sportivo una vicenda per certi versi dolorosa per la morte di Emiliano Sala avvenuta lo scorso 21 gennaio 2019 in un incidente aereo avvenuto mentre sorvolava il canale della Manica, proprio mentre stava raggiungendo Cardiff da Nantes. L'incidente è stato fatale anche a David Ibbotson, il pilota. Successivamente, è stato stabilito che questi non avesse le licenze necessarie per operare quel volo, né che l'aereo impiegato rispettasse la regolamentazione per l'uso commerciale.