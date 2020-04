Il lockdown di Neymar: “Non sapere quando torneremo a giocare mi provoca ansia…”

In questo momento si trova in Brasile. La quarantena di Neymar trascorre non senza difficoltà. L’attaccante del Paris Saint-Germain, protagonista anche di un bel gesto di solidarietà nei confronti del suo Paese natio, si è confessato attraverso il suo sito ufficiale riguardo all’attesa di novità sulla possibile ripartenza della Ligue 1 e del calcio giocato.

ANSIA – “Il fatto di non sapere quando torneremo in campo mi genera ansia”, ha ammesso O’Ney. “Mi manca molto giocare, vivere quotidianamente il mio club, allenarmi insieme con i miei compagni di squadra. Sono sicuro che anche i tifosi vogliono che si torni a giocare presto. Spero che le istituzioni diano il via libera per tornare a giocare il prima possibile”. Al momento Neymar prova a mantenersi in forma allenandosi con il preparatore atletico Ricardo Rosa e con il suo amico, nonché centrocampista del Palmeiras Lucas Lima.