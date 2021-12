Il “nuovo Aguero” gioca nell’Atletico Madrid: parola del presidente Cerezo

Il presidente dei Colchoneros crede molto nelle qualità di una giovane stella del suo club

Prendendo spunto proprio da ciò che il giocatore Albiceleste ha fatto in maglia Colchoneros, il presidente Enrique Cerezo ha colto l'occasione per fare il punto sul futuro di Joao Felix definendolo il "nuovo Aguero". Parlando ai microfoni di Cadena Ser, il patron dell'Atletico Madrid ha detto: "E' un calciatore fantastico, non credo che voglia andare via. Ha un contratto molto lungo con l'Atletico Madrid e per noi è incedibile. Crediamo in lui. Joao Felix è una scommessa come lo è stato Aguero anni fa. Arrivò qui a 18 anni, la stessa età di Felix, e disputò delle stagioni fantastiche. Con noi ha un contratto lunghissimo e non credo voglia andarsene".