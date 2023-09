Il Papu Gomez pensa al ritiro: “Non voglio finire amareggiato. Ma tornerò a Bergamo”

La sua ultima stagione? Da incorniciare e non dimenticare mai. A pochi, del resto, può capitare di vincere la Coppa del Mondo e l'Europa League nel giro di pochi mesi. Al Papu Gomez è accaduto: la sua Argentina a dicembre scorso ha trionfato nel torneo in Qatar, e l'ex Atalanta ha potuto scatenare la festa per il titolo mondiale ritrovato dopo 36 lunghi anni di attesa. A maggio poi il bis: il Siviglia ha azzannato la Roma nella finale di Budapest, ai calci di rigore. Ora però l'ex Atalanta è senza squadra, e pensa al ritiro.

Queste le parole del Papu, riportate dall'Eco di Bergamo: “Mi sto godendo il tempo a Siviglia, ma sto aspettando la giusta opportunità. Se non arriva, potrei considerare la possibilità di ritirarmi. Ho dato tutto al calcio e non voglio finire amareggiato". Per lui c'erano state, in estate, offerte dall'Arabia, ma l'argentino non le ha nemmeno prese in considerazione.