Il Psg cade in casa contro il Rennes per 2-0

Doppio svantaggio e niente da fare per i parigini, che non riescono ad andare in rete

La 28esima giornata di Ligue 1 vede il Psg uscire sconfitto per mano del Rennes per 2-0. I padroni di casa amministrano il pallino del gioco per tutto il corso della gara, ma Messi e Mbappé non possono nulla contro le ripartenze dei rossoneri. La squadra allenata da Bruno Génésio tiene botta sulle giocate dei due fuoriclasse e trova il vantaggio al termine della prima frazione di gara, al 45', con Toko Ekambi. La rete allo scadere annebbia la vista ai calciatori di Galtier, che non rientrano con la testa giusta e ne subiscono un altro, questa volta al 48', da parte di Kalimuendo. I parigini dovranno rialzare la testa, con l'eliminazione in Champions che ha lasciato un vuoto indelebile nei calciatori.