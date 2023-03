Messi lascia l’allenamento in anticipo: è caos in casa Psg

Lionel Messi è uno dei migliori calciatori della storia ma in questa stagione al Psg le cose non vanno bene. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, il fuoriclasse avrebbe lasciato anticipatamente l'allenamento come forma di protesta per il lavoro imposto da Christophe Galtier. È caos totale in casa Psg se anche uno come la "pulce" litiga con il tecnico, non tornando sui propri passi e lasciando il centro d'allenamento del club.