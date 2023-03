Il Psg vuole ricomprare Xavi Simons ma il giocatore si oppone

Un vero e proprio toccasana l'avventura in Olanda per Xavi Simons , con il Psv che gli ha stampato nuovamente il sorriso sul volto. Il centrocampista si sta rendendo protagonista di una stagione fuori da ogni logica, con 13 reti e 7 assist in 26 giornate di campionato. Tutt'altra storia rispetto a quel ragazzino timido ma talentuoso del Psg . Ora le voci di mercato si fanno sempre più importanti, con lo stesso club francese pronto a fare pazzie: i parigini dispongo della clausola di ricompra per 12 milioni di euro che, secondo quanto riferito da ESPN , potrebbero addirittura diventare 20.

LE INTENZIONI - C'è solo una variabile che mette fuori gioco il Psg: la volontà del ragazzo. Xavi Simons non avrebbe apprezzato il trattamento del suo ex club ed è consapevole che, se dovesse tornare sotto l'ombra della Tour Eiffel, potrebbe non trovare spazio da titolare. Così il giocatore si starebbe guardando intorno, concentrandosi in particolare sulla sua attuale squadra, il Psv, ma anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento in Italia. La Lazio si sarebbe detta interessata.