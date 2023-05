Il Psg vuole rivoluzionare la panchina e pensa all’ex Thiago Motta

L'idea dei parigini, i quali pensano a Thiago Motta come prossimo allenatore. Il tecnico ed ex calciatore allontana le voci...

Ancora una volta insoddisfatto della stagione, il Psg avrebbe intenzione di cambiare la propria guida tecnica. I dirigenti del club avrebbero intenzione di aprire un importante ciclo di vittorie, cambiando strategia sulla squadra e affidandosi ai giovani. Ma puntando anche su un allenatore di livello. Profilo che i francesi avrebbero individuato in José Mourinho e non solo... anche un ex calciatore, che ha indossato quella maglia, che ha vissuto quello spogliatoio. Secondo quanto riportato da L'Équipe , il club avrebbe inserito Thiago Motta nella lista dei candidati.

Dal canto suo, Thiago si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione alla guida del Bologna. Un lavoro non semplice prendere per mano la panchina dei rossoblu da successore del grande Sinisa Mihajlović. Fatica, impegno e genio tattico che sarebbero stati individuati dal Psg e inserite come possibilità per il prossimo anno. Ma Thiago Motta sarebbe già in grado di guidare un club così importante? In conferenza stampa, lo stesso tecnico allontana le voci e si concentra sul finale di stagione: "Io al Psg? Sono concentrato sulla Roma e penso solo ed esclusivamente al Bologna. Siamo chiamati a fare una gran prestazione".