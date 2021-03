Il Real Madrid si salva grazie al “centenario” Vinicius: un gol e un record per il brasiliano contro la Real Sociedad

1-1 del Real Madrid contro la Real Sociedad. Ci pensa Vinicius Jr a salvare i blancos dalla sconfitta. Il brasiliano ha segnato una preziosissima rete allo scadere della gara timbrando nel modo migliore la sua presenza numero 100 con la camiseta blanca.

Ebbene sì, sono già 100 le volte in cui il classe 2000 ha indossato la divisa ufficiale del Real Madrid e, come ricorda Opta, si tratta di un vero record.

IL REAL MADRID FA LA SPESA IN ITALIA

Real Madrid, Vinicius il “centenario”…

Con la presenza nel match contro la Real Sociedad, Vinicius Jr è entrato di diritto in una cerchia ristretta tra i calciatori più giovani nella storia del Real Madrid ad arrivare al traguardo di 100 presenze in maglia blanca. Prima di lui ci erano riusciti colossi come Iker Casillas, Raul e Camacho.

Ma c’è di più. Infatti, Vinicius è il primo classe 2000 a farcela. Il brasiliano ha scritto una nuova piccola pagina della storia del club madrileno. Il gol, poii, è stata, almeno a livello personale, la ciliegina sulla torta di una serata da ricordare….