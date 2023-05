Il Sion di Balotelli ultimo in classifica: esonerato mister David Bettoni

La formazione svizzera ultima in classifica: paga il tecnico, ora esonerato. Il comunicato del club.

È durata due mesi l'esperienza di David Bettoni sulla panchina del Sion . Il club svizzero ha deciso di esonerare il tecnico a seguito dei risultati deludenti dell'ultimo periodo che hanno portato la squadra in cui milita Mario Balotelli all'ultimo posto in classifica.

La società ha deciso di separarsi dal tecnico e lo ha reso noto con un comunicato molto breve nel quale ha precisato che "la collaborazione tra le parti è terminata in mattinata". La squadra dove gioca Super Mario è reduce da un pesante k.o. per 5-0 sul campo del Servette ed è ultima in classifica. Al momento mancano sole tre giornate alla fine del campionato e la situazione è davvero critica.