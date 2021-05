Il triste addio di Javi Martinez al Bayern Monaco: “Avrei voluto salutare con stadio pieno”

In una lunga intervista rilasciata a Kicker il centrocampista Javi Martinez ha ripercorso i suoi nove anni al Bayern Monaco spiegando che gli sarebbe piaciuto salutare i tifosi in uno stadio colmo di persone: “Sarà un addio davvero strano,...

In una lunga intervista rilasciata a Kicker il centrocampista Javi Martinez ha ripercorso i suoi nove anni al Bayern Monaco spiegando che gli sarebbe piaciuto salutare i tifosi in uno stadio colmo di persone: "Sarà un addio davvero strano, mi sarebbe piaciuto salutare in uno stadio pieno", ha esordito l'ex Atletico Bilbao. "Sarebbe stato il mio desiderio, ma anche quello di David Alaba, Jerome Boateng e Hansi Flick - tutti e tre ai saluti al termine della stagione - , ma purtroppo la situazione non lo consente. Però tornerò sicuramente a Monaco, penso a settembre-ottobre perché qui ho tanti amici e tutte le persone che ho conosciuto mi hanno dimostrato grande affetto".