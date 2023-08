Ilicic, notte magica col Maribor: entra, segna e passa il turno in Conference League

Con i suoi sotto per 1-3 contro il Differdange , squadra lussemburghese, lo sloveno è sceso in campo dal 54esimo della ripresa e ha aiutato la squadra a recuperare il risultato. 2-3 poi 3-3 e ai supplementari il momento decisivo: un calcio di rigore che richiedeva la massima esperienza. Ecco quindi proprio Ilicic presentarsi dal dischetto e colpire col suo mancino forte e preciso.

4-3 per il Maribor e turno superato. Ora la squadra slovena dovrà vedersela contro un avversario non facile come il Fenerbahce per sperare di proseguire il sogno Conference.