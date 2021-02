In MLS sognano (e temono) Messi: “Gli bacerei i piedi ma ci distruggerebbe tutti…”

Quale futuro per Lionel Messi? La Pulce del Barcellona dovrà decidere cosa fare nella prossima stagione. Tra la possibile, ma sempre più difficile, permanenza in blaugrana si parla spesso anche di un’esperienza negli States in MLS. Proprio in America c’è chi, come l’attaccante dell’FC Dallas Franco Jara sarebbe pronto a tutto pur di vederlo da vicino.

La MLS aspetta Messi, Franco Jara: “Gli bacerei i piedi…”

“Se Messi venisse in un club della MLS, beh, penso che gli bacerei i piedi”, ha detto Franco Jara a 90.min sul possibile approdo dell’argentino in America. “Sarebbe davvero incredibile se Messi venisse negli States, una vera bomba. Quando sono stato in Nazionale ho avuto modo di scendere in campo con questi calciatore. Ed è stato incredibile, ma vederlo faccia a faccia, affrontarlo, sarebbero completamente diverso. Sono venuti Ibrahimovic e Higuan e se lo facessi anche Messi sarebber una grande opportunità. L’unico problema è che di distruggerebbe tutti…”.