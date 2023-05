Incredibile in Svizzera, testata all’avversario e squalificato per 8 giornate

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Svizzera. Al centro della bufera vi è Taulant Xhaka, capitano del Basilea, il quale non è riuscito a tenere i nervi a posto e ora dovrà scontare una maxi squalifica. Il tutto è da ricondurre alla scorsa domenica, quando i rossoblù scesero in campo per affrontare lo Zurigo, sfida poi conclusasi sul 0-2 per gli ospiti. Match già particolarmente teso e nervoso, con il 32enne che si mette in mostra con una serie di interventi "al limite". Prima viene punito con un giallo per manata ad un avversario, poi viene espulso per aver tirato una testata ad un altro calciatore della squadra ospite.