Incubo Kluivert, malviventi si intrufolano in casa e picchiano la compagna

Ancora un altro caso di violenza legato al mondo del calcio. Questa volta ad avere la peggio è stata la compagna di Justin Kluivert, vero obiettivo degli aggressori. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, un gruppo di malviventi si sarebbe intrufolato all'interno dell'abitazione dell'attaccante della Roma e picchiato la ragazza. Lo stesso calciatore non ha potuto fare nulla, visto che si trovava in trasferta con la sua attuale squadra, il Valencia. Secondo la fonte il colpo sarebbe stato "lampo", dalla brevissima durata di 5 minuti. Lasso di tempo in cui i malviventi avrebbero consumato l'aggressione e rubato oggetti dal valore totale di 200.000 euro. In ogni caso, la compagna del calciatore non avrebbe riscontrato alcuna ferita grave e sarebbe in condizioni stabili.