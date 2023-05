Inghilterra, squalifica a vita a tifoso che ha aggredito allenatore del Leeds

Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri, con un tifoso che ha scavalcato le barriere e raggiunto bordocampo, aggredendo il tecnico della squadra di casa. E' successo nel 36esimo turno di Premier League quando al termine della sfida Leeds -Newcastle United, un tifoso si avvicina a Eddie Howe e, dopo aver detto la sua, strattona e spinge l'allenatore dei Whites. Per fortuna sono riusciti ad intervenire in tempo gli steward, bloccando l'aggressore e scortandolo fuori dalla struttura.

Una follia che costerà molto cara al protagonista. Il tifoso, come confermato dal comunicato del Leeds, è stato arrestato e squalificato a vita. Queste le parole di Eddie Howe sull'accaduto: "Non ho avuto nemmeno il tempo di avere paura. È stato un flash, un qualcosa di così veloce che non me ne sono accorto. Però cose del genere fanno riflettere" ha dichiarato il tecnico nel post partita.