Iniesta, l’ex compagno lo chiama: lo spagnolo vola all’Argentinos Juniors?

In tal senso, pare che l'Argentinos Juniors, storico club di Buenos Aires in cui hanno giocato campioni come Diego Armand Maradona, Fernando Redondo e Juan Roman Riquelme, avrebbe contattato lo spagnolo. A riportare l'indiscrezione è Olé che spiega come Gabi Milito, ex compagno di squadra dell'Illusionista ai tempi del Barcellona e attuale direttore tecnico della società argentina, starebbe cercando di convincerlo ad accettare questa sfida.