Insigne litiga con un tifoso del Toronto: “F**k you, respect…”

Lorenzo Insigne fa parlare di sé anche dall'altra parte del mondo. L'attaccante ex Napoli gioca ora in Canada, al Toronto, ed è diventato virale per un video in cui dagli spalti litiga con un tifoso. L'italiano è stato inquadrato visibilmente scosso e arrabbiato, intento a dirne quattro al supporter in questione solo dopo aver mostrato il dito medio all'intero gruppo di tifosi. Tra le tante parole sentiamo: "F**k you, respect", prima di vederlo allontanare insieme alla moglie per evitare ulteriori tensioni. Insomma, una situazione delicata che certo non aiuta l'inserimento di Lorenzo Insigne in un nuovo contesto come quello della Mls. Non è escluso che a gennaio decida di salutare il suo amato stipendio per concludere la carriera in Italia, vedremo...