Inter Miami, caso Matuidi: la MLS ha avviato indagine sul suo acquisto

Potrebbero esserci delle problematiche in casa Inter Miami relativamente al trasferimento dalla Juventus di Blaise Matuidi. Il passaggio in MLS al club di Beckham del centrocampista francese è stato messo sotto la lente di ingradimento dai vertici della federazione americana che hanno aperto un’indagine su come l’operazione sia stata condotta e, nel dettaglio, se tutte le norme siano state rispettate comprese quelle che fanno riferimento al tetto salariale.

Il comunicato su Matuidi

Attravero una nota apparsa nelle scorse ore sul sito della MLS, la federazione americana ha fatto sapere: “La Major League Soccer ha avviato un’indagine formale del trasferimento di Blaise Matuidi all’Inter Miami CF, in particolare investigando su come e se l’acquisto del giocatore abbia rispettato le linee guida del roster e il budget salariale. Non ci saranno altri commenti dalla MLS fino al termine dell’indagine”.

Queste le parole del comunicato della MLS su Matuidi. Il francese, dal suo arrivo in squadra, ha totalizzato 16 presenze e anche una rete.