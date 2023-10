Inter Miami, il bodyguard di Messi placca e scorta un… bambino

Fanno ancora discutere le misure di sicurezza preventivate da Lionel Messiper "tifosi troppo euforici". Per proteggersi da malintenzionati e supporter poco contenibili, il calciatore ha deciso di ingaggiare un bodyguard ex Marine, che di recente ha fatto parlare di sé per le incredibili entrate in scena. L'ultima proprio questa domenica al termine della sfida InterMiami-Cincinnati, quando un bambino scavalca le barriere ed entra in campo puntando proprio il fuoriclasse argentino. Accorgendosi della situazione, il bodyguard placca il piccolo tifoso con estrema facilità e assicurandosi dell'incolumità del suo assistito lo scorta verso di lui. Il tutto si è concluso per il meglio, con selfie e autografo alla maglia da parte di Lionel Messi in persona.