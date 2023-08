Inter Miami, Jordi Alba: “Qui per il ‘Tata’ Martino. Messi è… diverso”

"Sono venuto qui all'Inter Miami per il 'Tata' Martino. È un allenatore esperto che mi ha aiutato molto e dato fiducia negli anni. Sicuramente chiederà il massimo alla squadra e a me stesso, io sarò a sua disposizione. La figura dell'allenatore è fondamentale ovunque, in qualunque squadra". Queste le parole di Jordi Alba, ultimo arrivato in casa InterMiami. Il terzino ha lasciato il Barcellona proprio quest'estate e raggiunto gli ex compagni Messi e Busquets in America.