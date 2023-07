Inter Miami, la felicità di Busquets: “Non vedo l’ora di giocare”

Anche Sergio Busquets ha lasciato l'Europa per trasferirsi in America. L'ex capitano del Barcellona ha raggiunto l'amico ed ex collega Lionel Messi all'Inter Miami. Queste le prime parole dell'argentino, che con la moglie Antonella ha raggiunto il palco in presenza dei proprietari del club: "Sono venuto qui con la voglia di sempre, come dimostra il numero che ho sempre avuto (10, ndr). Sono qui per aiutare il club a vincere, non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi e giocare. Che emozione...". La presentazione è avvenuta al DRV PNK Stadium, in una cerimonia sfortunatamente condizionata da un temporale.