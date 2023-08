Inter Miami, Messi salterà tre partite e Martino si rassegna: “Vincere anche senza lui”

Il tecnico dell'Inter Miami non si abbatte dovendo rinunciare a Messi

L'allenatore dell'Inter Miami Gerardo Martino ha annunciato che Lionel Messi salterà alcune partite. L'argentino sarà convocato per le qualificazioni ai Mondiali 2026 mentre prosegue la stagione della MLS .“Leo salterà almeno tre partite. Verrà convocato in Nazionale, come gli altri giocatori. Sappiamo che dobbiamo continuare a vincere anche senza di lui.". Messi prenderà parte alle prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo dell'Argentina contro Ecuador e Bolivia a settembre, che lo vedranno saltare le partite dell'Inter Miami contro Los Angeles, Kansas City e Atlanta United.