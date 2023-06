Inter Miami, Tata Martino garantisce: “Messi e Busquets non sono qui in vacanza”

"A volte gli Stati Uniti e Miami sono associati alle vacanze. Non è quello che vogliamo", ha detto prima di tutto il neo allenatore del club. "Vogliamo competere. Con Leo e Sergio abbiamo parlato di arrivare al top e avere successo. Sono campioni del mondo, campioni di Spagna. Non sono giocatori che non vogliono competere, non si prendono questo lusso perché ce l'hanno nel sangue ed è ciò che faremo".

Insomma, il tecnico non ha dubbi sul fatto che i due campionissimi sono arrivati in squadra e in MLS non per "prendere il sole" ma per dare davvero il proprio contributo.