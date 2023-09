Inter Miami, vittoria e allarme: nuovo infortunio per Messi

Il campione del mondo si ferma nuovamente per un problema muscolare. Critiche sul Tata Martino per l'impiego della Pulce a una settimana dalla finale della US Open Cup

Redazione ITASportPress

Vittoria amara per l'Inter Miami, che nella 33a giornata del campionato MLS ha travolto per 4-0 il Toronto, rallegrandosi (ma per poco...) per il ritorno in campo di Leo Messi.

Il campione del mondo, che aveva saltato le ultime due partite di campionato a causa di un infortunio muscolare, non ha segnato, né fornito assist nella goleada contro la squadra di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, entrambi in campo, sempre più malinconicamente ultima in classifica, dovendo anzi uscire per un infortunio muscolare dopo appena 37 minuti del primo tempo, sul punteggio di 0-0, poco dopo che analoga sorte era toccata a Jordi Alba.