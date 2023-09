Intervento criminale su Endrick, il Palmeiras trema. E il Real Madrid… pure

La gara si è conclusa sullo 0-0, con Endrick che ha chiuso senza patemi nonostante il brutto intervento subìto alla gamba nei minuti conclusivi. Si sono immediatamente scongiurate lesioni, e anche il Real Madrid ha potuto tirare un sospirone di sollievo per quello che in Spagna è già annunciato come il nuovo Vinicius. Non l'ha invece presa benissimo il tecnico del Palmeiras che a fine gara ha commentato infuriato: "Hanno avuto bisogno del Var per un'espulsione che si vedeva nettamente anche in presa diretta".