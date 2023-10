Italia U21, Nasti escluso da Nunziata: “Mi scuso, sarà occasione di crescita”

L' Italia Under21 sta preparando la delicata sfida contro la Norvegia , valevole per la qualificazione all'Europeo di categoria. Così come per la Nazionale maggiore, anche la squadra di Carmine Nunziata ha vissuto ore particolari. Il Ct azzurro ha infatti deciso di escludere Marco Nasti dalla lista dei convocati e rispedirlo al Bari. Il classe 2003, di proprietà del Milan, ha avuto un litigio con un proprio compagno di squadra. Non prenderà parte, quindi, alla sfida del Gruppo A del prossimo martedì 17 ottobre.

LE SCUSE SOCIAL - Marco Nasti ha affidato ai social le sue scuse. Così ha scritto in una storia pubblicata su Instagram: "Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra". E poi ha aggiunto: "Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita".