Ivanovic riabbraccia Ancelotti: “Probabilmente andrò all’Everton. Mi hanno fatto una buona offerta…”

Il futuro di Branislav Ivanovic potrebbe essere di nuovo in Premier League e ancora una volta alla corte di Carlo Ancelotti. Il difensore ha appena vinto il campionato russo e la coppa di Russia con lo Zenit San Pietroburgo ma il suo contratto si è concluso lasciandolo libero sul mercato. Sull’esperto centrale tante squadre ma in particolare quella allenata dal mister di Reggiolo.

Ivanovic: “Probabilmente andrò all’Everton”

Come riporta il Sun, il difensore sarebbe pronto ad un ritorno in Premier League alla corte di Carlo Ancelotti manager già avuto ai tempi del Chelsea. La conferma è arrivata dalo stesso Ivanovic che ha ammesso: “Probabilmente continuerò la mia carriera con la maglia dell’Everton, ho ricevuto una buona offerta”. E sull’ipotesi Stella Rossa: “No, non ho avuto nessun contatto e nessuna offerta. Se la riceverà la valuterò ma in questo momento non ho alcun motivo di tornare andare a Belgrado”.

