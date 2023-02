Liga, Tebas al veleno contro il Barça: “Caso più grave di quello della Juventus”

Il numero uno del massimo ente calcistico in Spagna Javier Tebas ha risposto a diverse domande sul caso che sta coinvolgendo il Barcellona e il mondo arbitrale. A una domanda sul confronto tra quello che sta succedendo con i blaugrana e il caso plusvalenze e “manovre stipendi” che ha riguardato la Juventus in Italia, Tebas ha risposto con fermezza.

"Credo che nel caso della Juvesia meno complicato, nonostante abbiano avuto una dura sanzione. Credo che in Italia si dovrebbero stabilire norme di controllo economico molto più simili a quelle che abbiamo in Spagna per evitare cose come quella dei bianconeri, ma non solo. Anche questi scambi di giocatori che sono stati pratica abituale del calcio italiano. Con questi sì che quadravano i conti, ma poi mancavano soldi a livello di cassa", ha poi concluso Tebas.