Joao Felix torna al Benfica? Rui Costa: “A chi non piacerebbe…”

All' Atletico Madrid apparentemente controvoglia e il desiderio di cambiare aria tornando al Chelsea o, perché no, dove tutto è iniziato: al Benfica . Il futuro di Joao Felix resta un tema caldissimo del calciomercato estivo e ad accendere nuovi rumors col possibile ritorno nelle Aquile è stato il presidente dei portoghese Manuel Rui Costa .

Come sottolineato da Record, il numero uno del club ha detto: "Chi non vorrebbe vedere Joao Felix al Benfica? Nel Benfica e ovunque. È un grande giocatore, un essere umano fantastico. È un ragazzo cresciuto con noi. Chi non lo vorrebbe? Ma è dell’Atletico Madrid", il commento di Rui Costa. "Quello che possiamo augurargli è il meglio perché se lo merita, per quello che ha fatto e per l’essere umano che è. Merita tutto il meglio. Non siamo stati noi a dire che lo volevamo. Joao è un giocatore straordinario. Al momento è un giocatore dell’Atlético. Parlo ogni giorno con allenatori e giocatori. Ho già parlato con Bernardo, Rúben Dias, ho già parlato con molti…".