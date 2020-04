Joao Mario consiglia Joao Felix: “Lo stile di gioco del Barcellona sarebbe più adatto a lui…”

Una stagione tra alti e bassi, quella di Joao Felix con la maglia dell’Atletico Madrid. Il gioiellino classe 1999, prelevato la scorsa estate dal Benfica, non è riuscito a mostrare con continuità le sue enormi qualità in Spagna. Tra i motivi, secondo quanto dichiarato a Record dal suo compagno in Nazionale Joao Mario, centrocampista in forza al Lokomotiv Mosca, lo stile di gioco dei Colchoneros, non troppo adatto al giovane attaccante.

STILE – “L’Atletico, dall’esterno, appare una squadra che funziona molto bene, come se fosse una formazione italiana che gioca in Spagna. Tuttavia ha uno stile di gioco molto diverso da quello praticato dal Benfica, che giocava costantemente in attacco. Penso che il modo di giocare del Barcellona sarebbe più adatto alle sue caratteristiche”.

