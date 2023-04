Joaquin annuncia il ritiro ma prima deve raggiungere un record…

Il calciatore del Betis ha comunicato il ritiro a fine stagione con l'obiettivo di fissare un risultato storico in Liga.

La notizia era nell'aria da diverso tempo ma ora è diventata ufficiale: Joaquin Sánchez Rodríguez ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Il calciatore spagnolo, però, lo farà non subito ma al termine della stagione in corso. Ormai quasi alla soglia dei 42 anni, infatti, la leggenda del Betis Siviglia ha ancora un record da poter raggiungere e intende riuscirci.

Il calciatore deve totalizzare ancora sette presenze per eguagliare il record di Andoni Zubizarreta in Liga, ovvero quello del maggior numero di presenze nel massimo torneo iberico. Al momento il traguardo è di 622 partite nel massimo campionato. Joaquin occupa al momento la seconda posizione, davanti a Raul Garcia, Raul Gonzalez Blanco ed Eusebio Sacristan. Con nove gare alla fine de LaLiga 2022/23, tutti fanno il tifo per lui.