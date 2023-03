Tottenham, c’è Nagelsmann e il Bayern spera dica sì

Dopo l'esonero di Antonio Conte, il Tottenham sta valutando l'arrivo di un nuovo allenatore. Il profilo che piace maggiormente alla dirigenza degli Spurs è quello di Julian Nagelsmann, da poco licenziato dalla panchina del Bayern Monaco. Se la formazione inglese, però, dovesse decidere di accogliere l'allenatore tedesco dovrebbe pagare una quota di trasferimento, visto che il tecnico è stato svincolato ed è sotto contratto fino al 2026 con il club tedesco che sarebbe felice due volte: per la percentuale e per non pagare più lo stipendio. Sul 35enne non c'è però solo l'interessamento del Tottenham. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo,Nagelsmann è uno dei candidati principali per sostituire l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti che a sua volta potrebbe diventare l'allenatore della nazionale brasiliana.