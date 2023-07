Julio Baptista non ha dubbi: “Neymar vada all’Arsenal sarebbe perfetto”

E su quale potrebbe essere la destinazione possibile di Neymar: "L'Arsenal? Perché no? L'Arsenal è uno dei migliori club d'Europa. Sappiamo che negli ultimi otto anni o giù di lì, l'Arsenal non ha prodotto il meglio o non è stato così competitivo. Questo farebbe bene a entrambi. Con Arteta, il club ha qualcosa di diverso. Hanno iniziato a costruire qualcosa di potente quindi perché no? Forse questa potrebbe essere la chiave. In Brasile si dice che hai la casa, hai tutto e ti basta la chiave per aprirla. Forse Neymar è la chiave per aprire la casa e completare tutto all'Arsenal. È un giocatore incredibile".