Kane, frecciatina al Tottenham: “Bayern perfetto, è un club vincente”

Arrivato in Baviera solo da poche settimane, Harry Kane si è già preso la scena con tre gol e un assist dopo due partite. Neanche Robert Lewandowski aveva fatto meglio dopo le prime due gare, ma ciò che più fanno discutere in queste ore a Monaco sono le parole proferite dal calciatore del BayernMonaco con tanto di "frecciatina" alla sua ex squadra, il Tottenham. L'attaccante infatti non si è risparmiato ai microfoni del tabloid Bild: "Al Bayern c'è una mentalità vincente - ha dichiarato l'ex centravanti degli Spurs -. Questa mi renderà migliore come giocatore, mi aiuterà a progredire. Volevo veramente fare questa esperienza, lottare per i trofei, provare a vincere la Champions League". E pare che questo Bayern Monaco possa puntare veramente in alto.