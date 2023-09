Kane: “Spurs? Mai dire mai. Rodri non è meglio di Busquets. E la nazionale…”

Ha concesso una lunga intervista a Marca, Harry Kane. La testata spagnola è riuscita ad ottenere una chiacchierata in esclusiva con il campione inglese del Bayern Monaco attraverso il suo sponsor ufficiale di scarpe Sketchers. E Kane ha scelto di spaziare su tutti i temi di attualità e non solo. A cominciare dalla Champions, appena cominciata: "Non so chi possa vincerla, ma fra i favoriti andrà sicuramente menzionato il City in quanto campione in carica. Poi vedo il Real Madrid, vista anche la sua storia: credo che il Bayern possa inserirsi. Il nostro obiettivo sarà gestirci al meglio delle nostre possibilità e dare tutto. Non credo che il City sia un gradino sopra le altre. Noi come Bayern ci concentriamo su di noi, non sugli avversari. Se li incontreremo, saremo preparati ad affrontarli".