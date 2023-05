Karagumruk, esonerato Andrea Pirlo

Finita l'esperienza in Turchia per l'ex allenatore della Juventus

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura dell'allenatore Andrea Pirlo in Turchia. L'ex calciatore di Inter, Milan e Juventus è stato esonerato dal Karagumruk dopo la sconfitta di lunedì per 4-1 sul campo del Trabzonspor. Una decisione drastica del club turco sicuro che il mister italiano non avrebbe potuto più dare nulla alla squadra in crisi di gioco e risultati. A tre giornate dalla fine del campionato turco, il Karagumruk è nono in classifica con 44 punti frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.