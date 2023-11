Karanka: “Mourinho un maestro, a lui devo la mia carriera”

Proprio dallo Special One sarebbe poi arrivata la spinta decisiva per intraprendere la carriera di primo allenatore per Karanka, che durante il triennio con Mou a Madrid ha affrontato diverse conferenze stampa al posto del "titolare": "C'è stato un momento in cui mio padre, che era stato allenatore, mia moglie, i miei figli mi hanno incoraggiato a provare ad allenare da solo. Io non ero convinto, ma la spinta definitiva è arrivata quando ho posto la domanda a José. Ricordo che mi guardò e mi disse: “Che dubbi hai? Come puoi non essere in grado di allenare da solo se hai completato il 60-70% delle sedute con me per tre anni e hai fatto 80-90 conferenze stampa. Con l'esperienza che hai da giocatore, i tuoi titoli, i tuoi successi...'".