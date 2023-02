Karius e la finale col Newcastle, Callum Wilson: “Vuole far cambiare a tutti opinione”

Cinque anni dopo la terribile notte di Kiev e quella finale di Champions League che gli ha cambiato, in negativo, la carriera, Loris Karius giocherà di nuovo una gara secca con i palio un trofeo. Il tedesco ha la strada spianata per una maglia da titolare per domenica a Wembley, nella sfida che assegnerà il titolo o al suo Newcastle o al Manchester United.