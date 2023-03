Kessie: “Al Barcellona per Xavi e voglio rimanerci. Ecco perché mi chiamano Presidente”

Proprio il tecnico, dopo un avvio non felicissimo, ha iniziato a puntare sul centrocampista con maggiore frequenza: "Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all'ultimo minuto ed è quello che cerco di fare".

Sul futuro: "Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c'erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni".

Infine il retroscena sul fatto che dai tempi del Milan viene chiamato "Presidente". "Uno dei primi giorni sono arrivato al parcheggio del complesso sportivo di Milano e ho parcheggiato in uno spazio che ho visto libero. Ho visto un addetto alla sicurezza venire verso di me. Mi ha detto che non potevo occupare quella posizione perché era del presidente. Ho dovuto cambiarlo, ovviamente, perché se non l'avessi fatto mi avrebbero multato. Da quel momento tutti mi hanno chiamato Presidente".