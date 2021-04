Klinsmann strizza l’occhio al Tottenham: “Tutto è possibile…”

Il tedesco si è detto pronto a pensare ad una possibile proposta degli Spurs

Lo stesso ex calciatore e allenatore, in passato anche ct della Germania, si è detto possibilista in merito ad un suo futuro in Premier League dove proprio in maglia Spurs aveva giocato nella stagione 1994-95. "Tutto è possibile in questa vita", ha detto Klinsmann a ESPN FC. "Non avrei mai pensato che avrei allenato la nazionale tedesca per i Mondiali. Non avrei mai pensato di allenare la squadra statunitense per sei anni o di guidare il Bayern Monaco. Quindi vedremo tra un paio di mesi chi sarà l'allenatore del Tottenham".