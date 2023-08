Klopp: “Arabia Saudita? La Fifa può intervenire ma non credo vogliano farlo”

Jürgen Klopp non si risparmia questa volta e lancia l'appello: secondo l'allenatore, la Fifa può ma non vuole intervenire

Ancora Jürgen Klopp in prima fila a combattere lo strapotere dell'Arabia Saudita. L'allenatore del Liverpool si è espresso ai microfoni di Echo dove ha lamentato il mercato a lungo aperto in Arabia che, di fatto, spaventa e non poco le big europee: "A nostro avviso, non è una situazione bella - ha dichiarato il tecnico tedesco senza peli sulla lingua -. Se abbiamo bisogno di un giocatore, andiamo lì e paghiamo il club che detiene il cartellino. Ora c'è un nuovo livello, ma fa parte del business. Ciò che più da fastidio è che la nostra finestra di mercato chiude prima della loro e non c'è nulla da fare. Anzi, la Fifa potrebbe e dovrebbe intervenire ma non credo vogliano farlo".