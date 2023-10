Klopp, messaggio a Luis Diaz: “La vittoria è per lui, sono scioccato”

"Questa vittoria era per lui, ma ovviamente non voglio rendere la partita più importante di questo. Il calcio non ha più rilevanza per una situazione del genere". Con queste parole Jurgen Klopp si è presentato in sala stampa. Il suo Liverpool ha trionfato contro il Nottingham Forest questa domenica, pur senza Luis Diaz. L'esterno è dovuto volare in Colombia a causa del rapimento dei suoi genitori, di cui la madre pare sia stata di recente messa in salvo. E riguardo questa difficile e complicata situazione, l'allenatore dei Reds ha dichiarato: "Ammetto che questa è stata la partita più difficile che io abbia mai preparato in carriera. Abbiamo parlato con Luis prima che accadesse tutto e lui mi disse che voleva tornare a casa. È una cosa fuori da ogni logica che nessuno può aspettarsi". Al momento non ci sono novità certe riguardo le indagini, ma pare che la polizia colombiana in combinazione con altre forze dell'ordine si sia messa a lavoro. Il timore è che i rapitori possano aver già attraversato il confine con il Venezuela. Staremo a vedere.